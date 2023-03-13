Вел себя как быдло: грузинский боец UFC рассказал о избитом россиянине

Мераб Двалишвили деклассировал именитого российского бойца Петра Яна. Грузинский спортсмен получил большую армию болельщиков из Украины за принципиальную позицию по войне.

На минувших выходных грузинский боец UFC Мераб Двалишвили победил бывшего чемпиона промоушена в самом легком весе Петра Яна. После боя Мераб осудил агрессию в Россию и выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Читайте также Унижение путиниста: боец из Луганщины прокричал "Россия" в Лас-Вегасе и был освистан - видео

Россиянин получил по заслугам

Во время пресс-конференции грузинский боец сравнил избитого россиянина с другими чемпионами UFC.

Макгрегор – приятный человек. Он сфотографировался со мной и Алджамейном Стерлингом, и он был мил с нами. Все известные бойцы, чемпионы, которых я встречал, были скромны. А потом ты встречаешь Петра Яна… Я познакомился с Петром четыре года назад, и он еще тогда вел себя как быдло,

– рассказал грузинский боец.