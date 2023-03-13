На минувших выходных грузинский боец UFC Мераб Двалишвили победил бывшего чемпиона промоушена в самом легком весе Петра Яна. После боя Мераб осудил агрессию в Россию и выкрикнул лозунг "Слава Украине".
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Россиянин получил по заслугам
Во время пресс-конференции грузинский боец сравнил избитого россиянина с другими чемпионами UFC.
Макгрегор – приятный человек. Он сфотографировался со мной и Алджамейном Стерлингом, и он был мил с нами. Все известные бойцы, чемпионы, которых я встречал, были скромны. А потом ты встречаешь Петра Яна… Я познакомился с Петром четыре года назад, и он еще тогда вел себя как быдло,
– рассказал грузинский боец.
- Отметим, что для россиянина поражение единогласным решением судей стало первым в карьере.
- Ранее он трижды проигрывал раздельным решением судей, еще один – из-за применения запрещенного удара.
- На счету Мераба Двалишвили 15 побед в ММА, а также четыре поражения.