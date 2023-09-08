Грузия – Испания 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 – Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 28 (в свои ворота), Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74

В пятницу, 8 сентября, прошел матч отбора ЧЕ-2024 в группе А между командами Грузии и Испании. Хозяев от разгрома не спасли даже футболисты Шахтера, пишет 24 Канал.

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Два рекорда за один матч

Уже в первом тайме гости обеспечили комфортное преимущество в четыре мяча. Голами отличились Мората (дважды), Ольмо и бывший футболист запорожского Металлурга Дато Квирквелия, срезавшего в свои ворота.

На последней минуте первого тайма на поле появился юный вингер Барселоны Ламин Ямал, ставший самым молодым дебютантом в истории "Фурии Рохи". Вундеркинду всего 16 лет и 57 дней. Ямал побил рекорд своего одноклубника Гави, сыгравшего свой первый матч за сборную в 17 лет и 62 дня.

Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом Испании / twitter.com/SEFutbol

Однако это не единственное достижение юноши. На 74-й минуте встречи вингер поставил точку в разгроме Грузии, став самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Отметим, что во втором тайме хет-трик оформил Мората, а еще один мяч у испанцев забил Уильямс. У сборной Грузии голом престижа отличился Чакветадзе.

Добавим, что у хозяев поля со стартовых минут играли два футболиста Шахтера: Гиорги Гочолейшвили и Ираклий Азаров. В запасе всю игру просидел Георгий Цитаишвили.

После победы над Грузией испанцы набрали 6 очков и занимают второе место в группе А.

Сборная Грузия сыграла четыре матча и набрала 4 балла. В группе А грузины расположились на предпоследней 4-й строчке.

Видеообзор матча Грузия – Испания