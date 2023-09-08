Грузія – Іспанія 1:7

Голи: Чакветадзе, 49 – Мората, 22, 40, 66, Квірквелія, 28 (у свої ворота), Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74

У п'ятницю, 8 вересня, відбувся матч відбору ЧЄ-2024 у групі А між командами Грузії та Іспанії. Господарів від розгрому не врятували навіть футболісти Шахтаря, повідомляє 24 Канал.

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Два рекорди за один матч

Вже в першому таймі гості забезпечили комфортну перевагу у чотири м'ячі. Голами відзначилися Мората (двічі), Ольмо та колишній футболіст запорізького Металургу Дато Квірквелія, який зрізав у власні ворота.

На останній хвилині першого тайму на полі з'явився юний вінгер Барселони Ламін Ямал, який став наймолодшим дебютантом в історії "Фурії Рохи". Вундеркінду лише 16 років та 57 днів. Ямал побив рекорд свого одноклубника Гаві, який зіграв свій перший матч за збірну у 17 років та 62 дні.

Ламін Ямал став наймолодшим дебютантом Іспанії / twitter.com/SEFutbol

Проте це не єдине досягнення юнака. На 74-й хвилині зустрічі вінгер поставив крапку в розгромі Грузії, ставши наймолодшим автором голу в історії збірної Іспанії.

Зазначимо, що в другому таймі хет-трик оформив Мората, а ще один м'яч в іспанців забив Вільямс. В збірної Грузії голом престижу відзначився Чакветадзе.

Додамо, що в господарів поля зі стартових хвилин грали два футболісти Шахтаря: Гіоргі Гочолейшвілі та Іраклій Азаров. У запасі всю гру просидів Георгій Цітаішвілі.

Після перемоги над Грузією іспанці набрали 6 очок та займають друге місце в групі А.

Збірна Грузія зіграла чотири матчі та набрала 4 бали. В групі А грузини розташувались на передостанній 4-й сходинці.

Відеоогляд матчу Грузія – Іспанія