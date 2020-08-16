Груба боротьба: Ракіцький отримав два попередження за 20 хвилин та підвів свою команду
Український захисник Ярослав Ракіцький, який виступає за російський "Зеніт", підвів свою команду у матчі чемпіонату. Він отримав дві жовті картки та був вилучений із поля у другому таймі.
У матчі другого туру чемпіонату Росії "Зеніт" зустрічався із "Ростовом", пише 24 канал.
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Невдалі дії українця
Першу картку захисник заробив на 55-й хвилині, коли зірвав небезпечну контратаку суперника. А вже за 23 хвилини українець вдруге у матчі побачив перед собою гірчичник через грубий фол у підкаті, що призвело до вилучення.
"Зеніт" все-таки переміг суперника – 0:2.
Додамо, що українець вже одного разу теж зіграв ненадійно і привіз пенальті у свої ворота у матчі проти "Тамбова". Але команда Ракіцького у тому матчі також святкувала успіх 2:1.
Ростов – Зеніт огляд матчу
Що відомо про трансфер Ракіцького в російський "Зеніт"
- Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
- Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.
- Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
- Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
- Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
- Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".