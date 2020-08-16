Український захисник Ярослав Ракіцький, який виступає за російський "Зеніт", підвів свою команду у матчі чемпіонату. Він отримав дві жовті картки та був вилучений із поля у другому таймі.

У матчі другого туру чемпіонату Росії "Зеніт" зустрічався із "Ростовом", пише 24 канал.

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Невдалі дії українця

Першу картку захисник заробив на 55-й хвилині, коли зірвав небезпечну контратаку суперника. А вже за 23 хвилини українець вдруге у матчі побачив перед собою гірчичник через грубий фол у підкаті, що призвело до вилучення.

"Зеніт" все-таки переміг суперника – 0:2.

Додамо, що українець вже одного разу теж зіграв ненадійно і привіз пенальті у свої ворота у матчі проти "Тамбова". Але команда Ракіцького у тому матчі також святкувала успіх 2:1.

Ростов – Зеніт огляд матчу

Що відомо про трансфер Ракіцького в російський "Зеніт"