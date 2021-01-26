Луческу против: Суркис в Раде обсуждал трансфер португальского футболиста
Киевское Динамо перед стартом второй половины сезона-2020/2021 продолжает искать усиление. Наставник киевлян Мирча Луческу забраковал переход португальского футболиста.
Источник: Апостроф
Экс-президент Динамо Григорий Суркис в Верховной Раде обсуждал переход футболиста Рикарду Алвиша.
Кстати Суркис готов продать Динамо
Григорий Суркис, брат действующего президента Динамо Игоря Суркиса, обсуждал Алвиша в телефонной переписке. Как стало понятно из переписки, наставник Динамо Мирча Луческу против подписания Алвиша.
Только что говорил с Луческу по Рикардо Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему (следующее слово закрыто пальцем Суркиса, но, скорее всего, это слово "не", – Спорт 24) нравится,
– говорится в тексте.
Переписка Суркиса / Фото "Апостроф" (Александр Гончаров)
О каком футболисте шла речь?
Спецализированный портал Transfermarkt дает данные о трех португальских футболистах с именем Рикарду Алвиш:
- 27-летний атакующий полузащитник, который выступал за Беленсенеш, Портимоненсе, Рапид Бухарест, Олимпию и Оренбург. Этот футболист сейчас свободный агент;
- 21-летний свободный агент, выступавший за Лулетано, Дигенис Морфу и Фаренсе. Этот футболист выступает на позиции атакующего полузащитника;
- 29-летний центральный защитник из клуба Тондела. Он выступал за Маритиму, Конкордию, Астру и Лейшоеш.
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