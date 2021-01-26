Киевское Динамо перед стартом второй половины сезона-2020/2021 продолжает искать усиление. Наставник киевлян Мирча Луческу забраковал переход португальского футболиста.

Источник: Апостроф

Экс-президент Динамо Григорий Суркис в Верховной Раде обсуждал переход футболиста Рикарду Алвиша.

Кстати Суркис готов продать Динамо

Григорий Суркис, брат действующего президента Динамо Игоря Суркиса, обсуждал Алвиша в телефонной переписке. Как стало понятно из переписки, наставник Динамо Мирча Луческу против подписания Алвиша.

Только что говорил с Луческу по Рикардо Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему (следующее слово закрыто пальцем Суркиса, но, скорее всего, это слово "не", – Спорт 24) нравится,

– говорится в тексте.



Переписка Суркиса / Фото "Апостроф" (Александр Гончаров)

О каком футболисте шла речь?

Спецализированный портал Transfermarkt дает данные о трех португальских футболистах с именем Рикарду Алвиш: