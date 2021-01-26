Луческу проти: Суркіс у Раді обговорював трансфер португальського футболіста
Київське Динамо перед стартом другої половини сезону-2020/2021 продовжує шукати підсилення. Наставник киян Мірча Луческу забракував перехід португальського футболіста.
Джерело: Апостроф
Експрезидент Динамо Григорій Суркіс у Верховній Раді обговорював перехід футболіста Рікарду Алвіша.
До речі Суркіс готовий продати Динамо
Григорій Суркіс, брат чинного президента Динамо Ігоря Суркіса, обговорював Алвіша у телефонному листуванні. Як стало зрозуміло з листування, наставник Динамо Мірча Луческу проти підписання Алвіша.
Щойно говорив з Луческу по Рікарду Алвішу, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому (наступне слово закрито пальцем Суркіса, але, швидше за все, це слово "не", – Спорт 24) подобається,
– йдеться у тексті.
Листування Суркіса / Фото "Апостроф" (Олександр Гончаров)
Про якого футболіста йшлося?
Спецалізований портал Transfermarkt дає дані про трьох португальських футболістів з іменем Рікарду Алвіш:
- 27-річний атакувальний півзахисник, який виступав за Беленсенеш, Портімоненсе, Рапід Бухарест, Олімпію і Оренбург. Цей футболіст наразі вільний агент;
- 21-річний вільний агент, який виступав за Лулетано, Дігеніс Морфу та Фаренсе. Цей футболіст виступає на позиції атакувального півзахисника;
- 29-річний центральний оборонець з клубу Тондела. Він виступав за Марітіму, Конкордію, Астру і Лейшоеш.
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