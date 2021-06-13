Греция требует изменить форму Северной Македонии на Евро-2020

Власти Греции и национальная федерация футбола пожаловались в УЕФА на форму Северной Македонии. Они просят сменить герб Македонии на майке футболистов.

Греки выступают против названия на гербе – Федерация футбола Македонии (FFM). По их требованию, она должна содержать часть "Северная".

Похожая ситуация У россиян бомбит: форма сборной Украины на Евро-2020 выедает глаза Кремлю

Македония не соглашается менять форму

На жалобу Греции относительно формы отреагировало Министерство иностранных дел Северной Македонии. По их утверждению, название ФФМ – Федерация футбола Мацедонии – не подлежит корректировке в соответствии с Преспанским соглашением. Ведь это некоммерческая организация, не получающая денег от государства.

Федерация футбола Македонии – это независимая и некоммерческая организация, которая зарегистрирована в центральном реестре как независимая общественная организация и не получает государственных денег,

– ответили на претензии Греции.

Дело в том, что историческое Преспанское соглашение охватывает лишь те учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название, рассказал министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Греция и Северная Македония: в чем конфликт?

Афины отрицали название страны Македония, поскольку, как утверждали власти, она "названа в честь греческой провинции".



В конце концов Преспанским соглашением в 2018 году Греция и Македония решили этот давний дипломатический спор. По компромиссному решению правительств двух стран название бывшей югославской республики сменили на Северная Македония. В обмен на это Греция согласилась разблокировать процесс евроатлантической интеграции для страны.



Данные из Афины отрицали название страны Македония, поскольку, как утверждали власти, она "названа в честь греческой провинции".В конце концов Преспанским соглашением в 2018 году Греция и Македония решили этот давний дипломатический спор. По компромиссному решению правительств двух стран название бывшей югославской республики сменили на Северная Македония. В обмен на это Греция согласилась разблокировать процесс евроатлантической интеграции для страны.Данные из Википедии

История с формой украинской сборной на Евро-2020

Подобные претензии по форме получила украинская сборная от России.

6 июня официально представили новую форму сборной Украины. Особенность формы, которая вызвала восторг в СМИ и соцсетях – контур карты Украины с оккупированными Россией Крымом и Донбассом. На спине формы появилась надпись "Слава Украине!" и "Героям Слава!" на обороте.

Форма попала под шквал критики в России: представители страны-агрессора требовали в УЕФА запретить ее.

В конце концов Россия своей жалобой добилась того, что УЕФА таки обязал сборную Украины изменить форму. Лозунг "Героям слава!" с нее должны были убрать.

В конце концов лозунги, которые не нравились России, стали официальными слоганами украинской сборной, поэтому их не могут запретить. Впрочем, украинцам все же придется прикрыть надпись "Героям слава".

Претензии Греция высказала прямо накануне первого матча сборной Северной Македонии. Она должна сыграть в группе "С" против Австрии в воскресенье, 13 июня. Исторически – это первая игра Северной Македонии на Евро.