Греки виступають проти назви на гербі – Федерація футболу Македонії (FFM). За їхньою вимогою, вона має містити частину "Північна".

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Македонія не погоджується змінювати форму

На скаргу Греції щодо форми відреагувало Міністерство закордонних справ Північної Македонії. За їхнім твердженням, назва ФФМ – Федерація футболу Македонії – не підлягає коригуванню відповідно до Преспанської угоди. Адже це некомерційна організація, що не отримує грошей від держави.

Федерація футболу Македонії – це незалежна і некомерційна організація, яка зареєстрована в центральному реєстрі як незалежна громадська організація і не отримує державних грошей,

– відповіли на претензії Греції.

Річ у тім, що історична Преспанська угода охоплює лише ті установи, які отримують державні гроші. Оскільки ФФМ не отримує державних грошей, вона не зобов'язана коригувати назву, розповів міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Греція і Північна Македонія: у чому конфлікт? Афіни заперечували назву країни Македонія, оскільки, як стверджувала влада, вона "названа на честь грецької провінції.



Зрештою Преспанською угодою у 2018 році Греція та Македонія вирішили цю давню дипломатичну суперечку. За компромісним рішенням урядів двох країн назву колишньої югославської республіки змінили на Північна Македонія. В обмін на це Греція погодилася розблокувати процес євроатлантичної інтеграції для країни.



Дані з Афіни заперечували назву країни Македонія, оскільки, як стверджувала влада, вона "названа на честь грецької провінції.Зрештою Преспанською угодою у 2018 році Греція та Македонія вирішили цю давню дипломатичну суперечку. За компромісним рішенням урядів двох країн назву колишньої югославської республіки змінили на Північна Македонія. В обмін на це Греція погодилася розблокувати процес євроатлантичної інтеграції для країни.Дані з Вікіпедії

Зверніть увагу! Претензії Греція висловила прямо напередодні першого матчу збірної Північної Македонії. Вона має зіграти в групі "С" проти Австрії у неділю, 13 червня. Історично – це перша гра Північної Македонії на Євро.

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