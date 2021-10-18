В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2022 в Пекине

В Греции состоялись торжества по случаю зажжения олимпийского огня для зимних Игр в Пекине в 2022 году. Действо происходило со значительными карантинными ограничениями.

Олимпийский огонь зажгли во время театрализованного представления на алтаре древнегреческого храма Геры. Зрителей на церемонию не допустили, поэтому вживую его увидели только официальные лица из Греции, Китая и Международного олимпийского комитета.

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Первым факелоносцем стал горнолыжник Иоаннис Антониу. Именно он был знаменосцем Греции на закрытии зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Однако само путешествие огня будет довольно коротким – от древнего стадиона, на котором в античные времена проходили спортивные соревнования, до памятника основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену. После этого его перевезут в афинский Акрополь.



Иоаннис Антониу стал первым участником марафона олимпийского огня для Игр-2022 / Фото AFP

Во вторник, 19 октября, олимпийский марафон огня продолжится – его передадут китайской делегации на стадионе "Панатинаикос". Огонь пронесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине. На этой церемонии будет около 200 человек – только официальные делегации организаторов.

Зимняя Олимпиада 2022 пройдет в Пекине. Она продлится с 4 по 20 февраля.