Міжнародна федерація каное змусила нашу спортсменку зафарбувати частину фрази "I am Ukrainian" на човні. Про це повідомила компанія-партнер спортсменки BGV Group.

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Тотальний маразм від організаторів

У своїх соцмережах вона розповіла деталі. Виявляється. що організація розгледіла у фразі "Я українка" ознаки пропаганди.

"Як офіційний партнер каноїстки Анастасії Рибачок і просто як вболівальники з України, наша компанія обурена ситуацією, що склалася на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Міжнародна федерація каное розгледіла у написі "I am Ukrainian" на човні Анастасії ознаки пропаганди та змусила зафарбувати частину фрази.

Історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки. І напис "I am Ukrainian" був важливим для всієї команди. Про це Анастасія неодноразово наголошувала під час пресконференції у Житомирі. Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності", – йдеться в повідомленні.



Рибачок звинуватили в розповсюдженні пропаганди за підпис "I am Ukrainian" на човні / Фото з фейсбуку спортсменки

У компанії запевнили, що напис та унікальний дизайн буде відновлено одразу після повернення Анастасії додому.

До слова. Каноїстка Анастасія Рибачок є срібною призеркою Ігор-2020 в Токіо. У Парижі вона змагається у двох категоріях – каное-двійка на 500 метрів і каное-одиночка на 200 метрів.

Нагадаємо, що 6 серпня Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 у каное-двійці! Наші спортсменки фінішували другими у своєму заїзді, поступившись лише олімпійським чемпіонкам з Китаю. Півфінал відбудеться 9 серпня.