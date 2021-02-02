Главный тренер Реала Зинедин Зидан находится на грани увольнения из мадридского клуба. Только очень успешное выступление в Лиге чемпионов поможет французу сохранить должность.

Источник: AS

Для того, чтобы продолжить работу со столичным клубом, Зидан должен победить в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира.

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Провальный сезон Реала

В этом сезоне дела Реала идут не лучшим образом. В 20 поединках Ла Лиги команда набрала 40 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице третье место. Отставание от лидера – мадридского Атлетико, составляет уже десять пунктов, при этом "матрасники" сыграли на одну игру меньше.

Более того, уступив в последнем матче чемпионата Испании Леванте (1:2), "галактикос" пропустили вперед своего заклятого соперника, Барселону, которая теперь опережает мадридцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

На групповой стадии Лиги чемпионов у Реала также возникли определенные проблемы. В частности, команда дважды уступила донецкому Шахтеру и смогла обеспечить себе выход в плей-офф только в последнем туре.

СМИ сообщают об увольнении Зидана в конце сезона

Испанские СМИ сообщают, что Зидан покинет пост главного тренера Реала в конце нынешнего сезона.

Это решение было принято руководством клуба, сообщил журналист издания Marca Карлос Карпио в передаче El Golazo de Gol.