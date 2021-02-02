Головний тренер Реалу Зінедін Зідан перебуває на межі звільнення з мадридського клубу. Тільки дуже успішний виступ в Лізі чемпіонів допоможе французу зберегти посаду.

Джерело: AS

Для того, щоб продовжити роботу зі столичним клубом, Зідан повинен перемогти в нинішньому розіграші найпрестижнішого європейського клубного турніру.

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Провальний сезон Реала

У цьому сезоні справи Реала йдуть не найкращим чином. У 20 поєдинках Ла Ліги команда набрала 40 очок і на даний момент займає в турнірній таблиці третє місце. Відставання від лідера – мадридського Атлетіко, становить уже десять пунктів, при цьому "матрацники" зіграли на одну гру менше.

Більш того, поступившись в останньому матчі чемпіонату Іспанії Леванте (1:2), "галактікос" пропустили вперед свого заклятого суперника, Барселону, яка тепер випереджає мадридців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

На груповій стадії Ліги чемпіонів у Реала також виникли певні проблеми. Зокрема, команда двічі поступилася донецькому Шахтарю і змогла забезпечити собі вихід в плей-офф тільки в останньому турі.

ЗМІ повідомляють про звільнення Зідана в кінці сезону

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Зідан залишить посаду головного тренера Реала у кінці нинішнього сезону.

Це рішення вже було прийнято керівництвом клубу, поінформував журналіст видання Marca Карлос Карпіо в передачі El Golazo de Gol.