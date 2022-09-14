Такого еще не было
Фан-паблик о футбольных хулиганах выложил видео с матча Плитвице – Соколац, играющих в одной из низших лиг хорватского чемпионата. Ультрас пронес на поединок ручной противотанковый гранатомет, пишет 24 канал.
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Один из фанатов решил продемонстрировать оружие в действии. Он выстрелил на футбольное поле прямо во время встречи. Этот момент очень развеселил и ошеломил болельщиков. Выстрел был произведен неподалеку от клочка поля, где находились футболисты.
Такие неоднозначные проделки фанатов увидишь крайне редко.
Видео скандального момента с фанатами
В Украине и за рубежом матчи часто приостанавливают из-за фееров, которыми фанаты могут забрасывать поле. Но до таких случаев, к счастью, не доходило.