Такого еще не было

Фан-паблик о футбольных хулиганах выложил видео с матча Плитвице – Соколац, играющих в одной из низших лиг хорватского чемпионата. Ультрас пронес на поединок ручной противотанковый гранатомет, пишет 24 канал.

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Один из фанатов решил продемонстрировать оружие в действии. Он выстрелил на футбольное поле прямо во время встречи. Этот момент очень развеселил и ошеломил болельщиков. Выстрел был произведен неподалеку от клочка поля, где находились футболисты.

Такие неоднозначные проделки фанатов увидишь крайне редко.

Видео скандального момента с фанатами

В Украине и за рубежом матчи часто приостанавливают из-за фееров, которыми фанаты могут забрасывать поле. Но до таких случаев, к счастью, не доходило.