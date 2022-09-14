Странное решение француза

Уже на первой секунде боя Уата отказался продолжать сражаться против Симона Кина. Ньюфел встал на одно колено и поднял руку к горе, пишет 24 канал.

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Таким жестом боксер показал, что кажется. Он однажды легко ударил соперника и пошел к своему углу ринга, разводя руки в непонимании, что вообще происходит. Бой, к которому они так долго готовились, не продержался и двух секунд.

Судья прямо на ринге решил разобраться в чем. Но после короткого разговора показал, что поединок досрочного окончен. Канадец Кин одержал победу техническим нокаутом. Хотя победа в таком стиле не будет радовать Симона.

Видео удивительного момента

Впоследствии стало известно, что в преддверии боя Ньюфал получил сообщение, что ему не дали разрешение от Федерации бокса Франции на этот поединок. Ведь с прошедшего поражения Уата еще не прошло 6 месяцев. Поэтому Ньюфал не получил бы страховки в случае серьезных травм в этом бою. Поэтому французу ничего не оставалось, как просто сдаться и записать еще одно поражение в свой пассив.