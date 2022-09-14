Такого ще не було

Фан-паблік про футбольних хуліганів виклав відео з матчу Плітвіце – Соколац, які грають в одній з нижчих ліг хорватського чемпіонату. Ультрас проніс на поєдинок ручний протитанковий гранатомет, пише 24 канал.

Цікаво побачити Став на коліно: боксер курйозно відмовився від бою вже на першій секунді – відео моменту

Один із фанатів вирішив продемонструвати зброю у дії. Він вистрілив на футбольне поле прямо під час зустрічі. Цей момент неабияк розвеселив та приголомшив уболівальників. Постріл був здійснений неподалік клаптику поля, де перебували футболісти.

Такі неоднозначні витівки фанатів побачиш вкрай рідко.

Відео скандального моменту з фанатами

В Україні та за кордоном матчі часто призупиняють через феєри, якими фанати можуть закидати поле. Але до ось таких випадків, на щастя, не доходило.