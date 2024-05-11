Чемпионский коридор для Реала: Гранада пообещала "сливочным" ожесточенную борьбу

В субботу, 11 мая, в рамках 35-го тура Ла Лиги встретятся Гранада и Реал. Матч запланирован на 19:30 по киевскому времени.

После того как Барселона проиграла Жироне со счетом 4:2, она выпала из борьбы за чемпионство Испании. Поэтому Реал официально стал победителем Ла Лиги-2023/2024.

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Гранада обещает Реалу "плохой день" после чемпионского коридора

Тренер Гранады Хосе Рамон Сандоваль сообщил, что его команда устроит "сливочным" чемпионский коридор и аплодисменты как официальному чемпиону Испании. Однако после окончания оваций он обещает навязать Реалу ожесточенную борьбу.

Мы противостоим лучшей команде мира. Вы видите, на что она способна. Реал Мадрид – это хищники, и игроки, которые выходят на поле, хотят получать минуты и забивать голы,

– рассказал главный тренер Гранады.

Сандоваль попросил свою команду следовать игровому плану и создать сопернику дискомфорт, а также выразил уверенность, что болельщики будут "носить команду на руках".

Мы очень хорошо соревновались в последних играх, и я не думаю ни о чем другом, кроме этого. Реал Мадрид столкнется с соперником, который создаст проблемы,

– заявил Хосе Рамон Сандоваль.

Он также добавил, что Реал не играет ни за что, потому что они уже все выиграли, а вот Гранада играет за свою жизнь.

Сейчас Гранада находится на 19 месте в турнирной таблице Ла Лиги и находится в зоне игры на вылет. Команда заработала 21 балл.

Напомним, что Реал вышел в финал Лиги чемпионов и 1 июня сыграет с Боруссией Дортмунд на "Уэмбли". Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.