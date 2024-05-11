Після того як Барселона програла Жироні з рахунком 4:2, вона випала з боротьби за чемпіонство Іспанії. Відтак Реал офіційно став переможцем Ла Ліги-2023/2024.

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Гранада обіцяє Реалу "поганий день" після чемпіонського коридору

Тренер Гранади Хосе Рамон Сандоваль повідомив, що його команда влаштує "вершковим" чемпіонський коридор та оплески як офіційному чемпіону Іспанії. Однак після закінчення овацій він обіцяє нав'язати Реалу запеклу боротьбу.

Ми протистоїмо найкращій команді світу. Ви бачите, на що вона здатна. Реал Мадрид – це хижаки, і гравці, які виходять на поле, хочуть отримувати хвилини і забивати голи,

– розповів головний тренер Гранади.

Сандоваль попросив свою команду слідувати ігровому плану і створити супернику дискомфорт, а також висловив упевненість, що вболівальники будуть "носити команду на руках".

Ми дуже добре змагалися в останніх іграх, і я не думаю ні про що інше, окрім цього. Реал Мадрид зіткнеться з суперником, який створить проблеми,

– заявив Хосе Рамон Сандоваль.

Він також додав, що Реал не грає ні за що, тому що вони вже все виграли, а от Гранада грає за своє життя.

Довідка. Наразі Гранада знаходиться на 19 місці в турнірній таблиці Ла Ліги і перебуває в зоні гри на виліт. Команда заробила 21 бал.

Нагадаємо, що Реал вийшов у фінал Ліги чемпіонів і 1 червня зіграє з Боруссією Дортмунд на "Вемблі". Матч запланований на 22:00 за київським часом.