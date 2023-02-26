В многоборье Виктория Оноприенко и Полина Городнича выиграли золотую и бронзовую медали на Гран-при в Эстонии. Соревнования проходили по четырем дисциплинам: обруч, мяч, булава и лента.

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Чемпионкой в многоборье стала украинка Виктория Оноприенко. Наша спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем и по сумме баллов (133.850) завоевала золотую медаль. "Серебро" досталось болгарской гимнастке Стиляне Николовой.

Бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Украины – Полина Городнича. Ее выступление судьи оценили в 128 100 баллов.

Гран-при в Тарту. Многоборье

1. Виктория Оноприенко (Украина) – 133.850

2. Стиляна Николова (Болгария) – 129.350

3. Полина Городнича (Украина) – 128.100

Видео выступления украинок на Гран-при в Тарту

Напомним, что Виктория Оноприенко была участницей Олимпиады-2020 в Токио, где заняла 10 место. Для Полины Городничей медаль на Гран-при в Тарту стала первой на взрослом уровне.