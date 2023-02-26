У багатоборстві Вікторія Онопрієнко та Поліна Городнича виграли золоту та бронзову медалі на Гран-прі в Естонії. Змагання проходили у чотирьох дисциплінах: обруч, м'яч, булави та стрічка.
Читайте також Командний здобуток: Україна завоювала "золото" на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики
Чемпіонкою у багатоборстві стала українка Вікторія Онопрієнко. Наша спортсменка здобула перемогу у вправах з обручем і за сумою балів (133.850) виборола золоту медаль. "Срібло" дісталося болгарській гімнастці Стіляні Ніколовій.
Бронзову медаль завоювала ще одна представниця України – Поліна Городнича. Її виступ судді оцінили у 128.100 балів.
Гран-прі у Тарту. Багатоборство
1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 133.850
2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 129.350
3. Поліна Городнича (Україна) – 128.100
Відео виступу українок на Гран-прі у Тарту
Нагадаємо, що Вікторія Онопрієнко була учасницею Олімпіади-2020 у Токіо, де посіла 10-те місце. Для Поліни Городничої медаль на Гран-прі у Тарту стала першою на дорослому рівні.