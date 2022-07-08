Хэмилтон разбил болид во время квалификации спринта гран-при Австрии

В пятницу, 8 июля, состоялась квалификация в гран-при Австрии – 11 этапа Формулы-1 сезона-2022. Квалификация определила стартовый порядок субботнего спринта.

Двойная неудача для Mercedes

Квалификация гран-при Австрии была остановлена ​​красными флагами из-за аварии гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте в седьмом повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины, пишет 24 канал.

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Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.

Гонщик Mercedes Джордж Рассел тоже попал в аварию в третьем сегменте квалификации.

Сразу после возобновления квалификации Рассел вылетел в зону безопасности в десятом повороте и тоже разбил болид, ударившись в ограждение задней частью машины.

Рассел занимал пятое место. Сессию вторично остановили красными флагами.



Хэмилтон разбил болид / Скриншот

Квалификация: результаты

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.03,984

2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,029

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,082

4. Серхио Перес (Red Bull) +0,420

5. Джордж Рассел (Mercedes) +0,447

6. Эстебан Окон (Alpine) +0,742

7. Кевин Магнуссен (Haas) +0,895

8. Мик Шумахер (Haas) +1,027

9. Фернандо Алонсо (Alpine)+1,119

10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +8,167

Жуткое начало гран-при Великобритании