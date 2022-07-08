Хэмилтон разбил болид во время квалификации спринта гран-при Австрии
В пятницу, 8 июля, состоялась квалификация в гран-при Австрии – 11 этапа Формулы-1 сезона-2022. Квалификация определила стартовый порядок субботнего спринта.
Двойная неудача для Mercedes
Квалификация гран-при Австрии была остановлена красными флагами из-за аварии гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте в седьмом повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины, пишет 24 канал.
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Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.
Гонщик Mercedes Джордж Рассел тоже попал в аварию в третьем сегменте квалификации.
Сразу после возобновления квалификации Рассел вылетел в зону безопасности в десятом повороте и тоже разбил болид, ударившись в ограждение задней частью машины.
Рассел занимал пятое место. Сессию вторично остановили красными флагами.
Хэмилтон разбил болид / Скриншот
Квалификация: результаты
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.03,984
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,029
3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,082
4. Серхио Перес (Red Bull) +0,420
5. Джордж Рассел (Mercedes) +0,447
6. Эстебан Окон (Alpine) +0,742
7. Кевин Магнуссен (Haas) +0,895
8. Мик Шумахер (Haas) +1,027
9. Фернандо Алонсо (Alpine)+1,119
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +8,167
Жуткое начало гран-при Великобритании
- Гран-при Великобритании был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге.
- Болид Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернулся несколько раз в результате аварии. Маршалы и медицинские работники долгое время не могли достать гонщика из кокпита болида, который оказался зажатым между заграждениями.