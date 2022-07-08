Подвійна невдача для Mercedes

Кваліфікацію гран-прі Австрії було зупинено червоними прапорами через аварію гонщика Mercedes Льюїса Хемілтон. Британець помилився на своїй першій спробі у третьому сегменті у сьомому повороті та вилетів у захисний бар'єр, сильно розбивши праву частину своєї машини, пише 24 канал.

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Льюїс після аварії був відправлений до медичного центру для обстеження.

Гонщик Mercedes Джордж Рассел також потрапив в аварію в третьому сегменті кваліфікації.

Відразу після відновлення кваліфікації Рассел вилетів у зону безпеки в десятому повороті й теж розбив болід, вдарившись в огорожу задньою частиною машини.

Рассел займав п’яте місце. Сесію вдруге зупинили червоними прапорами.

Хемілтон розбив болід / Скриншот

Кваліфікація: результати

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.03,984

2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,029

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,082

4. Серхіо Перес (Red Bull) +0,420

5. Джордж Рассел (Mercedes) +0,447

6. Естебан Окон (Alpine) +0,742

7. Кевін Магнуссен (Haas) +0,895

8. Мік Шумахер (Haas) +1,027

9. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,119

10. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +8,167

Моторошний початок гран-прі Великої Британії