Подвійна невдача для Mercedes
Кваліфікацію гран-прі Австрії було зупинено червоними прапорами через аварію гонщика Mercedes Льюїса Хемілтон. Британець помилився на своїй першій спробі у третьому сегменті у сьомому повороті та вилетів у захисний бар'єр, сильно розбивши праву частину своєї машини, пише 24 канал.
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Льюїс після аварії був відправлений до медичного центру для обстеження.
Гонщик Mercedes Джордж Рассел також потрапив в аварію в третьому сегменті кваліфікації.
Відразу після відновлення кваліфікації Рассел вилетів у зону безпеки в десятому повороті й теж розбив болід, вдарившись в огорожу задньою частиною машини.
Рассел займав п’яте місце. Сесію вдруге зупинили червоними прапорами.
Хемілтон розбив болід / Скриншот
Кваліфікація: результати
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.03,984
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,029
3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,082
4. Серхіо Перес (Red Bull) +0,420
5. Джордж Рассел (Mercedes) +0,447
6. Естебан Окон (Alpine) +0,742
7. Кевін Магнуссен (Haas) +0,895
8. Мік Шумахер (Haas) +1,027
9. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,119
10. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +8,167
Моторошний початок гран-прі Великої Британії
- Гран-прі Великої Британії було зупинено червоними прапорами після масової аварії на першому колі.
- Болід Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя перевернувся декілька разів в наслідок аварії. Маршали та медичні працівники протягом довгого часу не могли дістати гонщика з кокпіту боліда, який виявився затиснутим між загородженнями.