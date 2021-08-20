Ограбление произошло утром в четверг, 19 августа. В 6:15 в полицию позвонили и заявили об ограблении магазина, который размещен на территории стадиона "Сантьяго Бернабеу".

В то же время С фасада стадиона НСК "Олимпийский" сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

Грабители на автомобиле проломили металлические жалюзи на входе в магазин. И через несколько минут вынесли почти все вещи из него. Среди них и форму клуба, спортивную одежду и другую атрибутику. Все это они сложили в три автомобиля.

Реал недавно представил новый комплект формы. Оригинальная аутентичная футболка стоит от 140 евро. По цене от 90 евро можно купить ее официальную копию (отличается незначительными деталями от аутентичной).

Стоит отметить, что общая площадь магазина – 700 метров квадратных, и он расположен на двух этажах.

Грабители сработали довольно оперативно, и к приезду полиции успели скрыться с места преступления.

Грабители автомобилем проломили металлические жалюзи на входе / Фото Marca

Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения, чтобы отследить автомобили преступников. Однако правоохранители не исключают и того варианта, что автомобили для этого преступления тоже были похищены.

Добавим, что магазин размещен на территории стадиона "Сантьяго Бернабеу", который сейчас находится на реконструкции. Именно поэтому Реал свои домашние матчи проводит на стадионе Альфредо Ди Стефано. В том числе и матчи Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Шахтер сенсационно победил Реал на этом стадионе.