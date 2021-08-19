Все готовятся к юбилею Украины

С фасада главной арены страны НСК "Олимпийский" убрали баннеры с фотографиями легенд киевского Динамо. Причина – праздничный концерт к 30-летию независимости Украины, который состоится уже 24 августа.

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Ранее на фасаде стадиона были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба.

Владимир Мунтян

Михаил Фоменко

Евгений Рудаков

Валерий Лобановский

Леонид Буряк

Олег Блохин

Виктор Колотов

Владимир Веремеев

Валерий Зуев

Анатолий Коньков

Петр Слободян

Стефан Решко

Владимир Трошкин

Напомним, что из-за концерта были перенесены матчи УПЛ и Лиги чемпионов. Динамо в чемпионате Украины проведет свой матч против Десны на стадионе имени Валерия Лобановского. А Шахтер, который делит арену с киевлянами, примет ответный матч против Монако в Харькове на ОСК "Металлист".

Отметим, что первая игра Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов завершилась минимальной победой 0:1.

Вот такой вид имела арена с баннерами легенд Динамо.



Баннеры легенд Динамо на НСК "Олимпийский" / Фото ФК Динамо

Вот так выглядит во время подготовки к праздничному концерту.



"Олимпийский" готовят к праздничному концерту / Фото из Фейсбука Druzi Dynamo