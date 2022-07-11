Говоров: Спорт – сила, которой можно влиять на политику

30-летний спортсмен только за то, чтобы дисквалифицировать международные соревнования российских атлетов. Они молчат, а значит, поддерживают агрессию своей страны в сторону Украины.

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Андрей Говоров уверен, что с помощью спорта можно повлиять на политические вопросы.

Полный бан россиян во всех видах спорта – это необходимость. Потому что спорт – сила, которой можно влиять на интернациональную политику и иметь возможность обойти эти санкции и оказать победу. Если появляются любые президенты, мы должны давить на федерацию и спортивную политику и высказываться,

– заявил чемпион мира.

По словам Говорова, заверил, что сделают все возможное, чтобы исключить из списка членов комиссии атлетов FINA россиянку Марию Полякову, недавно туда назначенную.

С точки зрения атлетов, мы сделали все возможное, теперь ждем ответного письма. Позже мы можем работать уже с ним. Нам нужно знать их официальную позицию,

– ответил украинский пловец.

Отметим, что пока большинство федераций отстраняют от международных соревнований россиян и белорусов, ассоциация дзюдо допускает атлетов враждебных стран к соревнованиям.

Любопытно. Андрей Говоров – украинский пловец, который становился чемпионом и призером Европы и мира. Шесть раз переписывал рекорд Украины на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем в воротских бассейнах. В 2018-м установил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем.