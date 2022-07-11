Спорт – сила, якою можна впливати на політику, – Говоров

30-річний спортсмен тільки за те, щоб дискваліфіковувати від міжнародних змагань російських атлетів. Вони мовчать, а це означає, що підтримують агресію своєї країни щодо України.

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Андрій Говоров впевнений, що за допомогою спорту можна вплинути на політичні питання.

Повний бан росіян в усіх видах спорту – це необхідність. Тому що спорт – сила, якою можна впливати на інтернаціональну політику і мати можливість обійти ці санкції й подати як перемогу. Якщо з’являються будь-які президенти, ми повинні тиснути на федерацію та спортивну політику і висловлюватись,

– заявив чемпіон світу.

Говоров запевнив, що зробить усе можливе, щоб виключити зі списку членів комісії атлетів FINA росіянку Марію Полякову, яку нещодавно туди призначили.

З точки зору атлетів, ми зробили все можливе, тепер чекаємо на лист-відповідь. Потім ми можемо працювати вже з ним. Нам потрібно знати їхню офіційну позицію,

– відповів український плавець.

Відзначимо, що поки більшість федерацій усувають від міжнародних змагань росіян та білорусів, асоціація дзюдо допускає атлетів ворожих країн до змагань.