Казали, жити мені залишилося місяць: друг Шеви зізнався, від якої хвороби страждає вже 10 років
Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо розповів про пов'язку на оці і свою хворобу.
Гаттузо зізнався, що страждає на серйозне аутоімунне захворювання. Як виявилося, саме з цієї причини 42-річний італієць Гаттузо на прізвисько "Хоробре серце" в останніх матчах керував командою з пов'язкою на оці.
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"У мене аутоімунне захворювання, міастенія. Останні 12 днів я був ніби не в собі. Зараз я хочу сказати дітям, які вважають, що не виглядають гарними в дзеркалі: "Життя прекрасне, і ви повинні дивитися їй в обличчя без страху, не криючись", – розповів Газзузо в інтерв'ю Football Italia.
Що відомо про хворобу Гаттузо
Слово "міастенія" означає безсилля, м'язову слабкість. Це патологічний процес, в основі якого відбувається самознищення клітин організму.
Нормальна реакція імунітету змінює спрямованість і починає знищувати власні клітини замість чужорідних, що призводить до руйнування органів і тканин організму.
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