Gattuso en @SkySport habla de su enfermedad (miastenia ocular)



"Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella y hay que enfrentarla. He leído que estaba muerto, pero no"



“Veo doble, es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo" pic.twitter.com/KLvSEpR7bN