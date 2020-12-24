Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо розповів про пов'язку на оці і свою хворобу.

Гаттузо зізнався, що страждає на серйозне аутоімунне захворювання. Як виявилося, саме з цієї причини 42-річний італієць Гаттузо на прізвисько "Хоробре серце" в останніх матчах керував командою з пов'язкою на оці.

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"У мене аутоімунне захворювання, міастенія. Останні 12 днів я був ніби не в собі. Зараз я хочу сказати дітям, які вважають, що не виглядають гарними в дзеркалі: "Життя прекрасне, і ви повинні дивитися їй в обличчя без страху, не криючись", – розповів Газзузо в інтерв'ю Football Italia.

Gattuso en @SkySport habla de su enfermedad (miastenia ocular)



"Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella y hay que enfrentarla. He leído que estaba muerto, pero no"



“Veo doble, es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo" pic.twitter.com/KLvSEpR7bN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 23, 2020

Що відомо про хворобу Гаттузо

Слово "міастенія" означає безсилля, м'язову слабкість. Це патологічний процес, в основі якого відбувається самознищення клітин організму.

Нормальна реакція імунітету змінює спрямованість і починає знищувати власні клітини замість чужорідних, що призводить до руйнування органів і тканин організму.