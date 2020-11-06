6 листопада "Дніпро-1" приймав "Колос" у матчі 9 туру УПЛ. Матч закінчився впевненою перемогою ковалівців.

Дніпро-1 – Колос 0:2

Гол: Селезньов, 25 (пен.), Смирний, 58

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У минулому турі ковалівці зазнали несподіваної поразки на своєму полі від "Олімпіка" (1:2) і перервали свою рекордну безпрограшну серію, яка склала шість матчів. "Дніпро-1" у восьмому турі також з рахунком 1:2 програв "Динамо".

Обидва колективи тільки в минулому сезоні дебютували в Прем'єр-лізі, але вже зараз їх дуель можна назвати принциповою. Адже саме дніпряни і ковалівці зустрічалися у півфіналі плей-офф за Лігу Європи. Тоді "Колос" розгромив суперників з рахунком 4:1.

В рамках першого етапу попереднього чемпіонату команди обмінялися домашніми перемогами. На своєму полі дніпряни обіграли "Колос" з рахунком 2:1, а в Києві підопічні Руслана Костишина взяли переконливий реванш – 4:0.

На 15-й хвилині півзахисник "Дніпра-1" Булеца отримавши передачу від Дубінчака увійшов в штрафну і пробив в ближній кут – Волинець в стрибку перевів м'яч на кутовий.

За 10 хвилин господарі заробили пенальті у власні ворота. Рефері подивився відеоповтор і все ж побачив гру рукою у Логінова у власному штрафному. Цікаво, що з моменту порушення і до остаточного рішення арбітра пройшло 1,5 хвилини.

Селезньов точно пробив в лівий від себе кут, а Сарнавський впав у протилежний. Це вже третій гол ексгравця збірної України за "Колос". І третій з пенальті.

Відео голу Селезньова

Згодом "Колос" ледь не подвоїв перевагу у матчі. Дубінчак віддав на Хобленка, який красивим обвідним ударом намагався вразити дальній кут воріт Волинця – зовсім трохи не вистачило точності форварду "Дніпра-1".

Після перерви "Колос" все ж забив. Але з офсайду. Свій момент реалізував Селезньов після подачі зі штрафного від Богданова – спочатку взяття воріт було зараховано, але після підказки відео-асистента Копієвский скасував гол через офсайд у форварда "Колоса".

Відео скасованого голу Селезеньова

На 58-й хвилині зразкова контратака "Колоса" привела до гола. Антюх протягнув м'яч через половину поля, зблизився з Сарнавським, після чого покотив під удар Смирному, а Євген вже переправляв м'яч у порожні ворота.

Відео голу Смирного

Під кінець матчу помітно заспокоїлася гра і придбала в'язкий характер – багато дрібних фолів, через що трапляються постійні зупинки, які ніяк не сприяли збільшенню ігрового темпу.