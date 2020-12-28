Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор поделился фотографиями с подготовки к бою с Дастином Порье, который состоится 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.

В своем инстаграме Конор опубликовал пост, в котором заявил, что выйдет на бой на совершенно другом уровне.

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"Солидная работа! Я снова на коне! Адаптируюсь к часовому поясу, рассчитываю весовую шкалу. Не сумел подготовиться – жди провала. Никаких шансов. Готовлю шедевр", – написал в комментарии к посту ирландец.

Следующий бой МакГрегора

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор проведет бой с американцем Дастином Пуарье.

Поединок состоится 23 января 2021 года в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 257, сообщает MMA Fighting.

Стороны уже согласовали все детали. Порье подписал контракт на поединок, а Конор дал устное согласие и в ближайшее время оформит договор с UFC.