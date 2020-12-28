Готовлю шедевр: МакГрегор показав кадры с тренировки перед возвращением в ринг – фото
Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор поделился фотографиями с подготовки к бою с Дастином Порье, который состоится 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.
В своем инстаграме Конор опубликовал пост, в котором заявил, что выйдет на бой на совершенно другом уровне.
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"Солидная работа! Я снова на коне! Адаптируюсь к часовому поясу, рассчитываю весовую шкалу. Не сумел подготовиться – жди провала. Никаких шансов. Готовлю шедевр", – написал в комментарии к посту ирландец.
Следующий бой МакГрегора
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор проведет бой с американцем Дастином Пуарье.
Поединок состоится 23 января 2021 года в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 257, сообщает MMA Fighting.
Стороны уже согласовали все детали. Порье подписал контракт на поединок, а Конор дал устное согласие и в ближайшее время оформит договор с UFC.
- На счету 32-летнего МакГрегора 26 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 4 поражения). Последний бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне.
- Порье в ММА одержал 26 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В 2014 году американец техническим нокаутом проиграл МакГрегору, поэтому в грядущем поединке попытается взять реванш.
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