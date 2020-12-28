Ексчемпіон UFC Конор МакГрегор поділився світлинами з підготовки до бою з Дастіном Порье, який відбудеться 23 січня на UFC 257 в Абу-Дабі.

У своєму інстаграмі Конор опублікував пост, в якому заявив, що вийде на бій на зовсім іншому рівні.

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"Солідна робота! Я знову на коні! Адаптуюся до часового поясу, розраховую вагову шкалу. Не зумів підготуватися – чекай провалу. Ніяких шансів. Готую шедевр", – написав у коментарі до посту ірландець.

Наступний бій МакГрегора

Президент UFC Дана Вайт підтвердив, що ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор МакГрегор проведе бій з американцем Дастіном Пуар’є.

Поєдинок відбудеться 23 січня 2021 року в Лас-Вегасі та стане головною подією турніру UFC 257, повідомляє MMA Fighting.

Сторони вже узгодили всі деталі. Пор’є підписав контракт на поєдинок, а Конор дав усну згоду та найближчим часом оформить договір з UFC.