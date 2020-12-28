Готую шедевр: МакГрегор показав кадри з тренування перед поверненням у ринг – фото
Ексчемпіон UFC Конор МакГрегор поділився світлинами з підготовки до бою з Дастіном Порье, який відбудеться 23 січня на UFC 257 в Абу-Дабі.
У своєму інстаграмі Конор опублікував пост, в якому заявив, що вийде на бій на зовсім іншому рівні.
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"Солідна робота! Я знову на коні! Адаптуюся до часового поясу, розраховую вагову шкалу. Не зумів підготуватися – чекай провалу. Ніяких шансів. Готую шедевр", – написав у коментарі до посту ірландець.
Наступний бій МакГрегора
Президент UFC Дана Вайт підтвердив, що ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор МакГрегор проведе бій з американцем Дастіном Пуар’є.
Поєдинок відбудеться 23 січня 2021 року в Лас-Вегасі та стане головною подією турніру UFC 257, повідомляє MMA Fighting.
Сторони вже узгодили всі деталі. Пор’є підписав контракт на поєдинок, а Конор дав усну згоду та найближчим часом оформить договір з UFC.
- На рахунку 32-річного МакГрегора 26 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 4 поразки). Останній бій він провів в січні 2020-го, нокаутувавши за 40 секунд Дональда Серроне.
- Пор’є в ММА здобув 26 перемог, зазнав шість поразок, а ще один поєдинок з його участю був визнаний таким, що не відбувся. У 2014 році американець технічним нокаутом програв Макгрегору, тож у прийдешньому поєдинку спробує взяти реванш.
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