Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, американец Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) прокомментировал свое возвращение на ринг после длительного простоя.

Слова Бронера цитирует BoxingScene. Боксер признался, что бросил пить и похудел на 25 килограммов.

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"Я избавился от лишних 57 фунтов, и, просыпаясь, начинаю с того, что пью воду и говорю себе о том, что могу стать тем, кем могу быть – одним из лучших боксеров в истории. Прошло уже несколько месяцев без спиртного, я сбросил более 30 фунтов, и вместо бухла выбрал свою семью и деньги", – сказал Бронер.

Последний бой Бронера

Скандальный американец проиграл в январе 2019 года Мэнни Пакьяо, до этого судьи не смогли определить победителя в его бою против Джесси Варгаса, а нокаутер Варгаса – Майки Гарсия и вовсе отправил Эдриена на канвас.

Долгое время обсуждали бой Бронера против одиозного украинца Ивана Редкача, но пока стороны не договорились о поединке.