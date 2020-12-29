Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, американець Едріен Бронер (33-4-1, 24 KO) прокоментував своє повернення на ринг після тривалого простою.

Слова Бронера цитує BoxingScene. Боксер зізнався, що кинув пити і схуд на 25 кілограмів.

До теми Ломаченко продовжив стрімке падіння у рейтингу P4P, Усик – теж

"Я позбувся зайвих 57 фунтів, і, прокидаючись, починаю з того, що п'ю воду і кажу собі про те, що можу стати тим, ким можу бути – одним з найкращих боксерів в історії. Минуло вже кілька місяців без спиртного, я скинув більше 30 фунтів, і замість бухла вибрав свою сім'ю і гроші", – сказав Бронер.

Останній бій Бронера

Скандальний американець програв у січня 2019 року Менні Пак'яо, до цього судді не змогли визначити переможця в його бою проти Джессі Варгаса, а нокаутер Варгаса – Майкі Гарсія і зовсім відправив Едріена на канвас.

Довгий час обговорювали бій Бронера проти одіозного українця Івана Редкача, але поки сторони не домовилися про бій.