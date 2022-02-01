Готовится к дебюту: Усик провел первую тренировку с Полесьем – видео со сбора
1 февраля 2022 , 18:03Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, начал тренировки с Полесьем на турецком учебно-тренировочном сборе.
Вместе с Полесьем Усик потренировался в турецкой Анталии, где сейчас проводит сборы финансово состоятельный клуб из Житомира.
Смотрите также Осуществит мечту: Усик дебютирует за футбольный клуб из Украины – видео презентации
Усик облачился в зелено-черную форму Полесья и намотал несколько разминочных кругов с новыми одноклубниками. А потом эффектно набил мяч левой ногой.
Видео с тренировки Усика
Усик дебютирует в футболе
- Дебют Александра Усика за Полесье может состояться уже 3-го февраля. Именно тогда команда украинца сыграет с Вересом. Отметим, что Усик – болельщик киевского Динамо.
- Winter Cup – товарищеский турнир, который организуют телеканалы "Футбол 1,2,3". Кроме Полесья и Вереса, на турнире сыграют Металлист и Черноморец.