СМИ также сообщают, что УЕФА планирует обсудить дальнейшее участие российских клубов в еврокубковых турнирах.
Кстати УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из России – Associated Press
УЕФА разделяет серьезное беспокойство международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает военное вторжение России в Украину,
– говорится в сообщении.
"Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение к правам человека в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости солидаризироваться с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу.
Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьезностью и неотложностью. Решение будет принято Исполнительным комитетом УЕФА и объявлено завтра", – сообщили в УЕФА.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Такое решение будет утверждено на заседании 25 февраля.