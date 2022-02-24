СМИ также сообщают, что УЕФА планирует обсудить дальнейшее участие российских клубов в еврокубковых турнирах.

Кстати УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из России – Associated Press

УЕФА разделяет серьезное беспокойство международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает военное вторжение России в Украину,

– говорится в сообщении.

"Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение к правам человека в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости солидаризироваться с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу.

Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьезностью и неотложностью. Решение будет принято Исполнительным комитетом УЕФА и объявлено завтра", – сообщили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Такое решение будет утверждено на заседании 25 февраля.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!