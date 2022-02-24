ЗМІ також повідомляють, що УЄФА планує обговорити подальшу участь російських клубів у єврокубкових турнірах.

До речі УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів з Росії, – Associated Press

УЄФА поділяє серйозне занепокоєння міжнародної спільноти ситуацією з безпекою, що складається в Європі, і рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну,

– йдеться у повідомленні.

"Як керівний орган європейського футболу УЄФА невпинно працює над розвитком та популяризацією футболу, згідно з загальноєвропейськими цінностями, такими як мир та повага до прав людини в дусі Олімпійської хартії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості солідаризуватися з футбольною спільнотою України і готові простягнути руку українському народу.

Ми займаємося цією ситуацією з максимальною серйозністю та невідкладністю. Рішення буде ухвалене Виконавчим комітетом УЄФА та оголошено завтра", – повідомили в УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербург. Таке рішення буде затверджено на засіданні 25 лютого.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!