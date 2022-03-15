Готова сама заплатить, сделайте что-нибудь с Путиным, – жена Усика призывает остановить тирана

Екатерина Усик, жена непобедимого украинского боксера, не может без боли смотреть, как рашисты обстреливают украинские города. Жена боксера показала разрушенное здание в родном городе.

Усик: Это мой город

Жена Александра Усика активно распространяет правдивую информацию о войне в родной Украине. Екатерина Усик выложила снимок пожара в доме и призвала остановить Владимира Путина.

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Екатерина уже готова сама заплатить тому человеку, который свалит кремлевского руководителя с вершины.

Это мой город! Готова сама уже заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным! И его шелками!,

– написала жена боксера.



Пожар в доме после обстрелов рашистов / Скриншот со сторис Екатерины Усик