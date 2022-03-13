Екатерина опубликовала фото поврежденных православных церквей в Украине, пострадавших от вторжения РФ.

Смотрите также: Дом Усика в Ворзеле обстреляли кадыровцы : жена боксера ищет соседей

"Украинская православная церковь причем? Причем люди? Или московская добро дала… Этому не будет прощения! Никогда! Бог все видит. И это тоже. Россия будет гореть в аду! Хотя они уже давно в нем живут", – написала Усик.

Скриншоты из инстаграма Екатерины Усик

28 февраля Александр Усик присоединился к территориальной обороне Киевской области.