Екатерина Усик обратилась в этот раз к "освободителям". Женщина подчеркнула, что не украинцы не хотят иметь дело с Россией, а тем более быть ее частью.

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Что вы творите! Когда это все кончится! Не хотим ли мы России! Не хотим. Идите в своей стране порядки наводить! Отвалите от нас,

– подчеркнула Екатерина.

Жена Усика также отметила, что не верит ни одному слову кающимся в совершенном плененным россиянам.



Екатерина обратилась к оккупантам / Фото с инстаграма жены боксера

"Они все делают виноватый вид. Я им не верю!" – взвыла жена боксера.



Екатерина прокомментировала пресс-конференцию пленных / Фото с инстаграма жены Усика

28 февраля Александр Усик присоединился к рядам территориальной обороны Киевской области.