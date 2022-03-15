Катерина Усик: Це моє місто
Дружина Олександра Усик активно поширює правдиву інформацію про війну у рідній Україні. Катерина Усик виклала знімок пожежі у будинку та закликала зупинити Володимира Путіна.
До теми Що вам зробила УПЦ, чи московська добро дала, – дружина Усика відреагувала на обстріли церкв
Катерина вже готова сама заплатити тій людині, яка звалить кремлівського очільника з вершини.
Це моє місто! Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його ш*вками!,
– написала дружина боксера.
Пожежа у будинку після обстрілів рашистів / Скриншот із сторіс Катерини Усик
- Раніше дружина Усика закликала росіян забиратись з України, яка мирно жила до нападу "асвабадітєлєй".
- Катерина Усик підтримує українців та вірить у перемогу нашої країни над ордою.
- Нагадаємо, що боксер поповнив ряди територіальної оборони Київської області.