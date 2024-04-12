Лондонский клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в лазарете команды. Сразу 10 игроков не смогут помочь Челси в ближайших матчах.

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Почеттино потерял почти половину состава

Последними в этот список добавились центральный защитник Аксель Дисаси и полузащитник Энцо Фернандес. Обоих игроков ждет медицинское обследование, которое установит характер травм у футболистов и срок их восстановления.

Кроме этого левый защитник Бен Чилвелл тренируется по индивидуальной программе.

К счастью, повреждения обходят стороной нашего Михаила Мудрика, который провел в этом сезоне уже 33 матча (6 голов и 2 ассиста). Такой большой лазарет может сыграть на руку для украинца, которого Почеттино может выпустить в стартовом составе. Это дополнительный шанс для Мудрика доказать всем, почему лондонский клуб потратил такие большие средства за его трансфер.

Обратите внимание! Свой ближайший матч Челси проведет 15 апреля. "Синие" будут принимать Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко. Стартовый свисток о начале поединка прозвучит на "Стэмфорд Бридж" в 22:00 (по киевскому времени).

Ситуация Челси в турнирной таблице АПЛ