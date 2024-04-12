Лондонский клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в лазарете команды. Сразу 10 игроков не смогут помочь Челси в ближайших матчах.
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Почеттино потерял почти половину состава
Последними в этот список добавились центральный защитник Аксель Дисаси и полузащитник Энцо Фернандес. Обоих игроков ждет медицинское обследование, которое установит характер травм у футболистов и срок их восстановления.
Кроме этого левый защитник Бен Чилвелл тренируется по индивидуальной программе.
К счастью, повреждения обходят стороной нашего Михаила Мудрика, который провел в этом сезоне уже 33 матча (6 голов и 2 ассиста). Такой большой лазарет может сыграть на руку для украинца, которого Почеттино может выпустить в стартовом составе. Это дополнительный шанс для Мудрика доказать всем, почему лондонский клуб потратил такие большие средства за его трансфер.
Ситуация Челси в турнирной таблице АПЛ
- Команда Почеттино после победы над МЮ (4:3) и боевой ничьей (2:2) с Шеффилдом смогла улучшить свою ситуацию в турнирной таблице АПЛ – с 11-12-й позиции на 9-е место. В 30-ти сыгранных поединках Челси набрало 44 балла.
- Отставание от Ньюкасла, который идет 8-м, составляет лишь 3 очка, а это расстояние одной победы.
- Зато отрыв от 10-го Брайтона составляет лишь один пункт.