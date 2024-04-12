Якщо у збірній України Михайло Мудрик показує стабільно високі виступи, то так точно не можна сказати про його ігри за лондонське Челсі. Українець, за якого виклали 100 мільйонів євро, ніяк не може зацементувати своє місце у старті "аристократів".

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Сконцентрований на виступах у Лондоні

Колишній "гірник" переважно з'являється на полі із заміни. До прикладу, у минулому турі АПЛ Мудрик вступив у гру лише на 82-й хвилині, коли змінив Ноні Мадуеке. Михайло не відзначився результативними діями, а його Челсі несподівано зіграло внічию із Шеффілдом 2:2.

Загалом український лівий вінгер вже взяв участь у 33-х матчах, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Через нестабільні виступи навколо Михайла літає багато чуток про його можливий відхід із лондонського клубу. Були інсайди, що взимку в українського вінгера був варіант із орендою у мюнхенську Баварію, але справа так і не дійшла до перемовин.

Паралельно із цим любов уболівальників Челсі до Мудрика змінюється зі швидкістю світла. Після вдалого матчу фани розкидаються компліментами у бік Михайла, а вже через гру просять вигнати його з команди.

Попри це Мудрик задоволений своєю кар'єрою у Челсі та щасливий у Лондоні. Він не бере до голови критику людей та продовжує старанно працювати над собою. Михайло не планує найближчим часом змінювати команду.

Нагадаємо, що головний тренер Маурісіо Почеттіно самостійно намагався повернути українцю впевненість у собі. Попри це виступи Челсі теж не вражають. Клуб із Лондона посідає лише 9-ту позицію у таблиці АПЛ, набравши 44 бали у 30-ти зіграних поєдинках.

Лише після двох минулих турів "сині" змогли дещо покращити свою позицію у турнірній таблиці першості.

Цікаво! Наступний матч Челсі проведе 15 квітня вдома проти Евертона. Початок о 22:00.

Складний період у кар'єрі Мудрика у Челсі