Готов ко всему: экс-футболист сборной Украины хочет остаться играть в России
17 декабря 2021 , 08:08Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.ru
Украинский защитник Ярослав Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в Зените. Футболист с 2019 года выступает в составе российского клуба.
В настоящее время Ракицкий получает по контракту около 2,5 миллионов евро в год. Соглашение игрока с Зенитом рассчитано до лета 2022 года.
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Зенит пока не начал переговоры с игроком о новом соглашении. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.
Карьера Ракицкого в Зените
- Ракицкий выступает за Зенит с 2019 года. В составе петербургского клуба украинский защитник провел 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает бывшего защитника сборной Украины в 6 миллионов евро.
- Ракицкий после перехода из Шахтера в Зенит перестал вызываться в сборную Украины. За национальную команду 32-летний защитник провел 54 матча и забил пять мячей.
- До этого футболиста критиковали за игнорирование гимна Украины в преддверии игр. Сам Ярослав заявлял, что не поет гимн, потому что его задача не петь, а играть в футбол.