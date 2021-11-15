В Госдуме грубо отреагировали на реакцию украинского комментатора в матче Россия – Хорватия
Источник:sport24.ru
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов прокомментировал реакцию украинского комментатора Романа Тимощука на автогол в ворота российской сборной в матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 с Хорватией. Чиновник из Российской Федерации возмущен высказываниями украинца.
В Госдуме пылает
Россиянин Свищов не доволен работой украинского комментатора, который не скрывал своих эмоций, когда Федор Кудряшов забил мяч в собственные ворота.
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"Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!", – радостно воскликнул Тимощук.
Видео реакции украинского комментатора
Именно эти слова и возмутили главу комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
"На такую глупость даже не стоит реагировать. Злорадство этого комментатора может быть вызвано тем, что его жена из дома выгнала, например. К сожалению, я не слышал ни одного комментатора в России, который радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину", – сказал российский политик.
Свищов заявил, что якобы большинство украинцев хорошо относятся к российским спортсменам, а Тимощука назвал популистом.
В семье не без урода. В основном же, большинство населения Украины хорошо относится к России и российским спортсменам. А этот комментатор – популист, работает по политической команде. Не надо обращать на него внимание,
– заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
- Гол Кудряшова был решающим в этом матче. Благодаря этой победе Хорватия возглавила турнирную таблицу группы Н и получила прямую путевку в Катар.
- Зато Россия еще может выйти на ЧМ-2022 через раунд плей-офф.