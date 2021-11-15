У Держдумі палає

Росіянин Свищов не вдоволений роботою українського коментатора, який не приховував своїх емоцій, коли Федір Кудряшов забив м'яч у власні ворота.

До теми "Москва палає": футболіст Росії Кудряшов забив фатальний гол у власні ворота – відео моменту

"М'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравісімо!", – радісно вигукнув Тимощук.

Відео реакції українського коментатора

Саме ці слова і обурили голову комітету Держдуми з фізичної культури та спорту.

"На таку дурість навіть не варто реагувати. Зловтіха цього коментатора може бути викликана тим, що його дружина з дому вигнала, наприклад. На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який тішився невдачами та помилками українських спортсменів. Більше того, наші коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну", – сказав російський політик.

Свищов заявив, що нібито більшість українців добре ставляться до російських спортсменів, а Тимощука назвав популістом.

У сім'ї не без виродка. В основному ж, більшість населення України добре ставиться до Росії та російських спортсменів. А цей коментатор — популіст, працює за політичною командою. Не треба звертати на нього увагу,

– заявив голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту.