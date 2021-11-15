У Держдумі палає
Росіянин Свищов не вдоволений роботою українського коментатора, який не приховував своїх емоцій, коли Федір Кудряшов забив м'яч у власні ворота.
До теми "Москва палає": футболіст Росії Кудряшов забив фатальний гол у власні ворота – відео моменту
"М'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравісімо!", – радісно вигукнув Тимощук.
Відео реакції українського коментатора
Саме ці слова і обурили голову комітету Держдуми з фізичної культури та спорту.
"На таку дурість навіть не варто реагувати. Зловтіха цього коментатора може бути викликана тим, що його дружина з дому вигнала, наприклад. На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який тішився невдачами та помилками українських спортсменів. Більше того, наші коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну", – сказав російський політик.
Свищов заявив, що нібито більшість українців добре ставляться до російських спортсменів, а Тимощука назвав популістом.
У сім'ї не без виродка. В основному ж, більшість населення України добре ставиться до Росії та російських спортсменів. А цей коментатор — популіст, працює за політичною командою. Не треба звертати на нього увагу,
– заявив голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту.
- Гол Кудряшова був вирішальним у цьому матчі. Завдяки цій перемозі Хорватія очолила турнірну таблицю групи Н та отримала пряму путівку до Катару.
- Натомість Росія ще може вийти на ЧС-2022 через раунд плей-офф.