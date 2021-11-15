В Госдуме пылает

Россиянин Свищов не доволен работой украинского комментатора, который не скрывал своих эмоций, когда Федор Кудряшов забил мяч в собственные ворота.

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"Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!", – радостно воскликнул Тимощук.

Видео реакции украинского комментатора

Именно эти слова и возмутили главу комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

"На такую глупость даже не стоит реагировать. Злорадство этого комментатора может быть вызвано тем, что его жена из дома выгнала, например. К сожалению, я не слышал ни одного комментатора в России, который радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину", – сказал российский политик.

Свищов заявил, что якобы большинство украинцев хорошо относятся к российским спортсменам, а Тимощука назвал популистом.

В семье не без урода. В основном же, большинство населения Украины хорошо относится к России и российским спортсменам. А этот комментатор – популист, работает по политической команде. Не надо обращать на него внимание,

– заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.