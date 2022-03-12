Ястремская: Война – это смерть, я никому не пожелаю пройти через так

21-летняя теннисистка рассказала в интервью о том, что семья живет в Одессе, которая тоже остается в зоне опасности обстрелов российских оккупантов. Даяна Ястремская сказала, что постоянно держит связь с семьей.

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Спортсменка рассказала, что украинцы постоянно находятся в напряжении, в случае тревоги должны немедленно прятаться в подвалах или бомбоубежищах, особенно если проживаешь в многоэтажках.

Ястремская отметила, что гордится украинцам, мужественно защищающим родную землю от российских захватчиков. Для Даяны каждый из ее земляков уже герой. В своем интервью теннисистка вспомнила вернувшегося в Украину Сергея Стаховского, чтобы защищать ее от орды из России. Девушка в восторге от героизма бывшего теннисиста и поблагодарила его за такой поступок.

"За всеми этими историями стоят люди, которые просто хотят мира"

Даяна рассказала о настоящих реалиях новой жизни в Украине: "Сейчас много детей погибает, сейчас бомбят наши школы, наши больницы, наши женщины рожают в бомбоубежищах... Важно, чтобы в Украине создали бесполетную зону, чтобы нас не бомбили ракетами. Я не знаю" , что еще сказать. Война – это смерть, я никому не пожелаю пройти через такое".

В заключение украинская теннисистка поблагодарила каждого украинца, который остается дома, чтобы вернуть мир в Украину.

Что бы я сказала украинцам? Я бы сказала, что наши люди самые сильные, имеют большой дух. Они борются за страну, людей. Они герои. Не знаю, что можно сказать на самом деле. Мое большое уважение им и мое большое спасибо. Они живут там. За всеми этими историями стоят люди, которые просто хотят мира,

– сказал Ястремская.