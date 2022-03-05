Зинченко: Я знаю, что мой народ не покажется

О войне в Украине Александр узнал от своей жену Влады. Он был шокирован, что Россия совершила нападение.

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В полночь по британскому времени моя жена разбудила меня и плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фотографии, что сейчас происходит в Украине,

– сказал Зинченко.

"Я просто плачу. Уже неделю, я не считаю сколько, но даже могу остановить машину, не важно где, могу просто плакать из ничего. Я постоянно об этом думаю. Представьте себе место, где вы родились, где вы росли. А там просто пустырь", – признается футболист.

По словам футболиста, он уже давно уехал бы в Украину, если бы не его дочь и родные.

Скажу честно, если бы не моя дочь, моя семья, я бы был там. Я просто так родился. Я знаю людей из своей страны, их менталитет, и все они думают одинаково,

– рассказал Александр.

"Я так горжусь тем, что я украинец, и буду всегда, до конца своей жизни. Когда ты смотришь на людей, как они борются за свою жизнь. Я знаю людей, менталитет моего народа из моей страны, они предпочитают умереть, чем умереть, чем сдаться", – отметил футболист.

Спортсмен признается, что получает много сообщений со словами поддержки, в основном это люди из Великобритании.

"Поэтому люди смотрят телевизор, люди все еще смотрят футбол, и они могут видеть все это. Думаю, что это им очень помогает. Люди, которые поддерживают Украину, пытаются их взбодрить – не сдавайтесь. И я знаю, что мой народ не сдастся", – добавил игрок сборной.

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