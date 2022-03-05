Зінченко: Я знаю, що мій народ не здасться

Про війну в Україні Олександр дізнався від своєї дружини Влади. Він був шокований, що Росія скоїла напад.

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Опівночі за британським часом моя дружина розбудила мене і плакала. Я був у шоці. Вона показала мені відео, фотографії, що зараз відбувається в Україні,

– сказав Зінченко.

"Я просто плачу. Вже тиждень, я не рахую скільки, але навіть можу зупинити машину, не важливо де, можу просто плакати з нічого. Я постійно про це думаю. Уявіть собі місце, де ви народилися, де ви росли. А там просто пустир", – зізнається футболіст.

За словами футболіста, він вже давно поїхав би до України, якби не його донька та рідні.

Скажу чесно, якби не моя донька, моя сім’я, я б був там. Я просто таким народився. Я знаю людей зі своєї країни, їх менталітет, і всі вони думають однаково,

– розповів Олександр.

"Я так пишаюся тим, що я українець, і буду завжди, до кінця свого життя. Коли ти дивишся на людей, як вони борються за своє життя. Я знаю людей, менталітет мого народу з моєї країни, вони вважають за краще померти, ніж здатись", – зазначив футболіст.

Спортсмен зізнається, що отримує багато повідомлень зі словами підтримки, переважно це люди з Великої Британії.

"Тож люди дивляться телевізор, люди все ще дивляться футбол, і вони можуть бачити все це. Думаю, що це їм дуже допомагає. Люди, які підтримують Україну, намагаються їх підбадьорити – не здавайтеся. І я знаю, що мій народ не здасться", – додав гравець збірної.

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