Кит: Я выросла в украинском обществе
32-летняя Кристен Кит рассказала о своих украинских корнях. В частности, дед канадской спортсменки родился в Украине.
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Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках,
– рассказала Кристен.
По словам Кит, ее дедушка сделал много, чтобы она смогла стать спортсменкой. Также Кристен отметила, что выросла в украинском обществе в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).
"Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это то преимущество, которое он мне дал. Я выросла в украинском обществе, ходила в украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинским танцами", – резюмировала Кит.
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Что известно о Кристен Кит
- В 2013 году канадская спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.
- Кит участвовала в Паралимпийских играх. Вместе со смешанным экипажем из четырех человек она получила "бронзу".
- Кристен помогла Канаде стать двукратными вице-чемпионами мира.