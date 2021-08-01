Кит: Я выросла в украинском обществе

32-летняя Кристен Кит рассказала о своих украинских корнях. В частности, дед канадской спортсменки родился в Украине.

Это интересно Предлагали миллионные контракты: пловец Романчук отказался менять гражданство

Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках,

– рассказала Кристен.

По словам Кит, ее дедушка сделал много, чтобы она смогла стать спортсменкой. Также Кристен отметила, что выросла в украинском обществе в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).

"Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это то преимущество, которое он мне дал. Я выросла в украинском обществе, ходила в украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинским танцами", – резюмировала Кит.

К слову В Украине не создают условия для спортсменов, – экс-украинець признался, почему выступает за Грузию

Что известно о Кристен Кит