Кіт: Я виросла в українській громаді
32-річна Крістен Кіт розповіла про своє українське коріння. Зокрема, дід канадської спортсменки народився в Україні.
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Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках,
– розповіла Крістен.
За словами Кіт, її дідусь зробив багато, щоб вона змогла стати спортсменкою. Також Крістен зазначила, що виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінсi (провінція Онтаріо).
"Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї у Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", – резюмувала Кіт.
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Що відомо про Крістен Кіт
- У 2013 році канадська спортсменка завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу в Люцерні й чемпіонаті світу з академічного веслування у Південній Кореї.
- Кіт брала участь у Паралімпійських іграх. Разом зі змішаним екіпажем із чотирьох осіб вона здобула "бронзу".
- Крістен допомогла Канаді стати дворазовими віцечемпіонами світу.